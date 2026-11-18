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İsrail ve Yunanistan hava kuvvetlerinin, "uzun menzilli görevler" kapsamında ortak havada yakıt ikmal tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusundan ortak tatbikata ilişkin yapılan yazılı açıklamada, faaliyetin 16 Kasım'da Yunanistan hava sahasında icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uçuş ekipleri, operasyonel uçuşların yanı sıra uzun menzilli görevler kapsamında Yunan savaş uçaklarına havada yakıt ikmali yapma pratiği gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusunda temel görevi uzun menzilli uçuşlar için havada yakıt ikmali sağlama olan 120. Filo'nun da ortak tatbikatta görev aldığı kaydedildi.

İsrail hava unsurlarının yıllık eğitim programının bir parçası olarak düzenlenen tatbikatın, iki ülke orduları arasındaki karşılıklı tecrübe paylaşımına olanak tanıyarak operasyonel hazırlığı güçlendirdiği ve hava kuvvetleri arasındaki işbirliğini derinleştirdiği vurgulandı.

Kaynak: AA