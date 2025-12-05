Haberler

Gazze'deki hükümet: Ebu Şebab'ın ölümü İsrail'le işbirliği yapan herkes için kaçınılmaz bir akıbet

Güncelleme:
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ile işbirliği yaptığı belirtilen organize suç örgütü lideri Yaser Ebu Şebab'ın öldürülmesini 'işgale hizmet eden herkes için kaçınılmaz bir akıbet' olarak değerlendirdi. Açıklamada, İsrail ile bağlantılı suç gruplarına teslim olma çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin İçişleri Bakanlığı, İsrail'le işbirliği yaptığı belirtilen Yaser Ebu Şebab'ın öldürülmesinin "işgale hizmet eden herkes için kaçınılmaz bir akıbet" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli ailelerin, aşiretlerin ve kabilelerin ilk günden itibaren İsrail'in kurduğu çetelerle bağlantılı suçlular üzerindeki ailevi korumayı kaldırma yönündeki tutumunun takdirle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Ebu Şebab'ın öldürülmesinin, İsrail'in iradesine bağımlılığı kabul eden ve işbirliği yapan herkes için kaçınılmaz bir akıbet olduğu vurgulandı.

İsrail'in sağladığı koruma zeminlerinin "uzun sürmeyeceği" belirtilen açıklamada, olayın İsrail'le bağlantılı kişilere yönelik bir uyarı niteliği taşıdığına işaret edildi.

Bakanlığın açıklamasında, İsrail'in toplum yapısında bir gedik açmayı başaramadığı, iç sahayı karıştırmak için kurduğu "terörist çetelerin" halktan destek görmeden izole kaldığı ve nihayetinde yok olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail'le ilişkili suç gruplarında yer alan kişilere, dosyalarının hukuk çerçevesinde ele alınabilmesi için "çok geç olmadan güvenlik birimlerine derhal teslim olma" çağrısı yapıldı.

?Organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Ebu Şebab İsrail ile işbirliği yapmıştı

Geçmişte yasa dışı suç örgütü liderliği ve uyuşturucu ticareti nedeniyle Gazze'de hapis yatan Ebu Şebab, İsrail ordusunun Gazze'deki hapishanelere saldırıları sırasında serbest kaldı.

İsrail'in, Gazze'nin güneyinde silahlandırdığı yasa dışı çeteye liderlik eden Ebu Şebab, açlık çeken Gazze halkına gönderilen insani yardımları, İsrail ordusunun onayıyla yağmalamasıyla tanınıyordu.

Gazze'de Hamas'a karşı tehditler yayınlayan Yasir Ebu Şebab, İsrail ordusuyla işbirliği halinde hareket ediyordu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşmak için bazı çeteleri silahlandırdığını kabul ederek, Ebu Şebab'ın kendileriyle işbirliği içinde olduğunu itiraf etmişti.

Ebu Şebab, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları ve yardım girişini engelleyerek büyük bir insanlık felaketine yol açtığı dönemde, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktadaki bölgede, kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek, Filistinlileri bu bölgeye gelmeye davet etmişti.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de sağlanan ateşkesin ardından, Ebu Şebab ve milisleri, İsrail ordusunun Gazze'de işgalini sürdürdüğü Refah bölgesinde, lüks araçlar ve silahlarla gezerken görüntülerini paylaşıyordu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
