İsrail, İran'dan yeni bir füze saldırısı daha başlatıldığını açıkladı

İsrail ordusu, sabah saatlerinde saldırılar başlattıkları İran'dan yeni "misilleme dalgası" başlatıldığını duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e füze fırlatıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin pek çok bölgesinde sirenlerin devreye girdiği bildirildi.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri imha etmek üzere harekete geçtiğini belirten açıklamada, halktan İç Cephe Komutanlığının talimatlarına uyması istendi.

İsrail'de İç Cephe Komutanlığının cep telefonlarına gönderdiği sesli uyarı mesajında halktan sığınaklara girmesi istendi.

ABD ve İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemesi

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.