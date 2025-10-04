İsrail İHA'sı Lübnan'da Düştü

Lübnan'ın doğusundaki Baalbek-Hermel kentine bağlı Hermel Ormanlarına İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail İHA'sı Hermel Ormanlarının Vadi Faysan bölgesine düştü.

Haberde, Lübnan askerlerinin olay yerine intikal ettiği ancak düşen İHA'nın modeli, düşüş nedeni ya da can kaybı olup olmadığına ilişkin ayrıntı verilmediği aktarıldı.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) de dün, İsrail ordusunun, BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararını ciddi şekilde ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde görev yapan barış gücü askerlerinin yakınına bomba attığını duyurmuştu.

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış, bu süreç Eylül 2024'te tam anlamıyla bir savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybederken yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 281 kişi öldü, 624 kişi yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.