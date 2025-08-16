İsrail İHA'sı Gazze'ye Düştü

İsrail ordusuna ait bir keşif ve gözetleme yapan bir insansız hava aracının (İHA) işgal hazırlıkları yürütülen Gazze kentine düştüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, gözetleme yapan "Skylark 3" model İHA'nın "teknik bir arıza" nedeniyle Gazze kentinin Rimal Mahallesi'nde düştüğü belirtildi.

İsrailli savunma şirketi Elbit Systems tarafından üretilen Skylark model keşif ve gözetleme İHA'larının yıllar içinde çok kez teknik arıza nedeniyle düştüğü basına yansıdı.

İsrail'den Gazze kentini işgal kararı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.