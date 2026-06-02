İsrail'in Gazze'de Filistinlilerin sığındığı çadıra düzenlediği saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

İsrail'e ait insansız hava aracı, Gazze'nin Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Ateşkes sonrası can kaybı 933'e yükseldi.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırı hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrail'e ait İHA, Han Yunus'un kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı bir çadırı hedef aldı.

Saldırının ardından Han Yunus'taki Nasır Hastanesine bir kişinin cenazesi ile çok sayıda yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 933 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 868 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 781 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 942'ye, yaralı sayısının ise 172 bin 967'ye ulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
