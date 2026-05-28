İsrail'in Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Sayda ve Sur kentlerinde bir otomobil ile motosikleti hedef aldığı saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait bir İHA gece geç saatlerde Sur-Sayda otoyolundaki Adlun bölgesinde seyir halindeki bir aracı hedef aldı.

Saldırıda, Sayda yönüne göç eden aynı aileden aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaşamını yitirdi.

Sur kentinin Mesakin bölgesinde ise bir motosiklet İsrail'e ait İHA tarafından vuruldu. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney bölgeler yoğun saldırılar altında

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava aracı Sur kentine bağlı Bazuriyye beldesinde bir motosikleti hedef aldı.

İsrail savaş uçakları sabah saat 06.00 sıralarında ise Sur kentindeki Makreke kavşağında yer alan Zakuk el-Müfti bölgesine hava saldırısı düzenledi. Daha önce tehdit edilen bir bina saldırıda yerle bir oldu.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sayda kentine bağlı Kakaiyet es-Sanavber beldesi ile Nebatiye vilayetindeki Gassaniye beldesini hedef aldı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları sabah 04.30 civarında Sur'un doğusundaki Burç Şemali beldesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen 27 Mayıs'ta Lübnan'da Zehrani Nehri'nin güneyindeki geniş bir bölgeyi "çatışma bölgesi" ilan ederek, bölge sakinlerinden evlerini terk edip nehrin kuzeyine geçmelerini istemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.