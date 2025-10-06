İsrail İçin Ajanlık Yapan İki Kişi Adliyeye Sevk Edildi

İSTANBUL, -Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), sağladığı istihbarat doğrultusunda Türkiye'deki Filistinli aktivistlere yönelik İsrail gizli servisi Mossad adına ajanlık faaliyetinde bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip adliyeye sevk edildi.

Türkiye'de yaşayan Filistin uyruklu aktivistleri takip ederek İsrail İstihbarat servisine para karşılığı bilgi ve belgeler aktardığı tespit edilen Serkan Çiçek (Muhammet Fatih Keleş) ve avukat Tuğrulhan Dip, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), tarafından takibe alındıktan sonra İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 Ekim'de düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in 'İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi' mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek'in aynı zamanda Rasheed'in İsrail'in Ortadoğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetinde bulunduğu belirlendi. Avukat Tuğrulhan Dip'in de casusluk yapanlara bilgi sattığı belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gündür sorgulanan şüpheliler, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.