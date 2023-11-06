Gazze'de binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'e yönelik protestoların merkezi bu kez İstanbul oldu. Merter'de yer alan ünlü bir fast food zincirinin şubesine giden şahıs, içinde onlarca farenin bulunduğu kutuyu yere boşalttı.

İsrail'i protesto etmek için İstanbul'daki fast food zincirine dalıp bir kutu fareyi etrafa saçtı

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 31 gündür bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinliyi çocuk, kadın demeden öldüren katil İsrail'i protesto etmek için neredeyse her ülkede gösteriler düzenleniyor.

ONLARCA FARENİN BULUNDUĞU KUTUYU YERE SAÇTI

Bu gösterilerin son durağı ise İstanbul oldu. Dünyaca ünlü fast food zincirlerinden birinin Merter'deki şubesine giden bir şahıs, içinde onlarca farenin bulunduğu kutuyu sipariş vermek için sıra bekleyen vatandaşların önüne doğru yere fırlattı.

"ALIN BU FARELERİ YİYİN" DİYE BAĞIRDI

Çok sayıda fare şubenin içine saçılırken, protestocu şahıs o anlarda "Sizler Müslümanların etlerini değil, alın bu fareleri yiyin" diye bağırdı. Yemek almak için sırada bekleyen insanların yaşadığı şaşkınlık ise bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydettiği videoya yansıdı.