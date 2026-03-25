İsrail hükümeti, orduya 400 bin yedek askeri silah altına alma izni verdi

İsrail'deki aşırı sağcı hükümet, ordunun İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarında kullanılmak üzere 400 bine kadar yedek askeri silah altına almasına izin verdi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, hükümet, ordunun 400 bine kadar yedek askeri silah altına almasının önünü açtı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise silah altına alınacak asker sayısının kesin olmadığı, ancak bunun "operasyonel ihtiyaçlara göre esneklik sağlayan üst sınır olduğu" ifade edildi.

İsrail ordusunun "acil durum emirleriyle" yedek askerleri göreve çağırma yetkisi, 7 Ekim 2023'ten bu yana birkaç ayda bir hükümetin onayına sunuluyor.

Tel Aviv yönetimi Aralık 2025'te ordunun 280 bin askeri silah altına alabilmesine izin vermişti.

Öte yandan İsrail ordusu, İran'a başlattığı saldırılardan yalnızca bir gün sonra 100 bin yedek askeri silah altına alacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
