İsrail, Gazze'deki hastaların Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tedavi edilmesine izin vermiyor

İsrail hükümeti, kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki ağır hastaların tedavi için işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki hastanelere sevk edilmesine "güvenlik gerekçesiyle" izin vermeyeceğini Yüksek Mahkeme'ye bildirdi.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan habere göre, insan hakları örgütlerinin Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvurulara yanıt veren hükümet, Gazze'den hasta sevkine izin verilmesinin "güvenlik riski" oluşturacağını savundu.

Haberde, hükümetin Gazze Şeridi'ndeki ağır hastaların Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tedavi görmeleri için tahliye edilmelerine izin vermeyi reddetme tutumunda ısrar ettiği aktarıldı.

Hükümetin Yüksek Mahkeme'ye sunduğu yanıtta, "Gazze sakinlerinin Batı Şeria'ya veya İsrail'e geçişinin güvenlik riski taşıdığı, bilgi aktarımı ve terör altyapısının taşınmasına yol açabileceği" iddia edildi.

İsrail hükümeti, Gazze Şeridi'nin kuşatma altında tutmasına rağmen hastaların "üçüncü ülkelere gönderilmesi" önerisinde bulundu.

Hükümet, binlerce Gazze sakininin Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Ürdün, Türkiye, Fransa, İtalya, Belçika, Mısır, Lüksemburg, Malta ve Norveç'te tedavi için kabul edildiğini ileri sürdü.

Dilekçeyi veren insan hakları örgütlerini temsil eden İsrailli avukat Adi Lustigman, devletin mahkemeye sunduğu yanıtı "acımasız, hukuka aykırı ve gayriahlaki" olarak nitelendirdi.

Avukat Lustigman, kararın "binlerce masum hasta için fiili bir ölüm cezası" anlamına geldiğini vurguladı.

Kasım ayında beş insan hakları örgütü, Ekim 2023'te durdurulan Gazze'den Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki hastanelere hasta sevklerinin yeniden başlatılması talebiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.

Başvuruyu yapan İnsan Hakları İçin Hekimler, Gisha, Adalah, Bireyin Korunması Merkezi ve Sivil Haklar Derneği, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yaşamlarını koruma ve can kayıplarını önleme konusunda hem İsrail hukuku hem de uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail ordusu Mayıs 2024 ortasında, Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirerek Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme girişini büyük ölçüde engelledi.

Abluka, sağlık altyapısının tahrip edilmesi ve sağlık personelinin hedef alınmasıyla birleşince Gazze'deki insani durum daha da ağırlaştı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana, Gazze'ye yönelik saldırılarında 71 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 171 binden fazla kişi yaralandı.

Sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı zarar görürken, Birleşmiş Milletler yeniden inşa maliyetinin 70 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.