İsrail, Hizbullah'ın fiber optik güdümlü İHA'larına karşı ağ fırlatan dronları devreye alıyor

İsrail ordusunun, Hizbullah'ın elektronik harp yöntemlerine karşı dirençli olan yeni nesil fiber optik güdümlü insansız hava aracı (İHA) tehdidine karşı, yapay zeka destekli ağ fırlatma sistemlerini devreye aldığı belirtildi.

Haaretz gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun, işgal altındaki Lübnan toprakları ile İsrail'in kuzeyindeki birliklerine Hizbullah tarafından fırlatılan patlayıcı yüklü İHA'ları durdurmak amacıyla, ağ fırlatma sistemiyle donatılmış dronları konuşlandırmaya başladığı ifade edildi.

"Iron Drone Raider", radar ile önleyici dronları bir araya getirerek tehditleri otonom şekilde etkisiz hale getiren yapay zeka destekli bir savunma teknolojisi. Bu sistem, ABD merkezli Ondas Holdings bünyesinde faaliyet gösteren İsrail menşeli Airobotics firması tarafından geliştirilerek, bölgedeki İHA tehditlerine karşı İsrail ordusunun kullanımına sunuluyor.

Bu sistemler, Hizbullah'ın yoğun İHA kullanımı karşısında devreye alınıyor. Bu İHA'ların bir kısmı, karıştırma (jamming) gibi geleneksel elektronik harp yöntemlerine karşı dirençli olan fiber optik kablolarla yönlendiriliyor. Geçen hafta iki İsrail askeri ve bir Savunma Bakanlığı yüklenicisi dron saldırılarında öldü, 15'ten fazla asker ise yaralandı.

İsrail'in Lübnan'daki işgalinin başlangıcından bu yana çok sayıda İsrail askeri dron saldırıları sonucu yaralandı.

İsrail ordusundaki pek çok yetkili, ordunun Hizbullah'ın bu denli kapsamlı saldırı dronu kullanımına karşı hazırlıksız olduğunu son dönemde kabul etti.

Bir askeri yetkili, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ordunun mevcut anti-dron teknolojisinin ya bu tehdidi karşılamada yetersiz kaldığını ya da "yeterli teknoloji bulunmadığını" belirtti.

Nisan ayı başında İsrail Savunma Araştırma ve Geliştirme Müdürlüğü, "fiber güdümlü dronlara" karşı çözüm bulmaları için girişimlere ve şirketlere açık bir çağrıda bulunmuştu.

Bu kapsamda, geliştiricilerden, kara birliklerini korumak amacıyla araçlara monte edilebilen veya piyade tarafından taşınabilen teknolojiler dahil olmak üzere, çeşitli operasyonel senaryolara yönelik öneriler sunmaları istenmişti.

Müdürlük ayrıca, sistemlerin "hareket halindeyken çalışabilme, kısa sürede uyarı verme ve herhangi bir altyapı kurulumuna gerek kalmadan anında etkisiz hale getirme" özelliklerine sahip olmasının tercih edildiğini belirtmişti.

Son haftalarda İsrailli askerler, askeri araçları dronlardan korumak amacıyla Facebook, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden "ağ bağışı" yapılması için çağrılarda bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusuna ait Humvee tipi askeri araçların üzerine İHA'lardan korunmak üzere gerilen özel ağ düzenekleri dikkati çekiyor.