İsrail, Hizbullah'ın dron saldırılarına karşı Lübnan'da helikopterlerin iniş süresini kısaltıyor

İsrail ordusu, Hizbullah'ın helikopterleri hedef alma ihtimalini azaltmak amacıyla işgalini ve saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'da helikopterlerin iniş süresini azaltma kararı aldı.

Ordu radyosunun haberine göre, İsrail ordusu Hizbullah'ın Lübnan'da saldırılar düzenlediği patlayıcı yüklü dronlara karşı bir dizi önlem aldı.

İsrail Meclisinde ordudan temsilcilerin de katılımıyla Hizbullah'ın dron saldırılarına karşı planlanan önlemler görüşüldü.

Alınan önlemler arasında "özel dürbünler ve şarapnelli mühimmatlar aracılığıyla İsrail askerlerinin kişisel silahlarını dronları etkisiz hale getirebilecek şekilde artırma" yer aldı.

Ayrıca, Hizbullah'ın helikopterleri tespit etme ve saldırı düzenleme ihtimalini en aza indirmek için yaralıların tahliyesinde Lübnan topraklarında helikopter iniş sürelerinin mümkün olduğunca kısaltılması kararı alındı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberinde, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın saldırılar için kullandığı tespit edilmesi zor olan fiber optik bağlantılı FPV dronların İsrail ordusunu zor duruma düşürdüğü belirtilmişti.

Lübnan'da birkaç gün önce Hizbullah bombalı dronla yaralı askerleri tahliye eden İsrail helikopterine saldırı düzenlemişti.

Saldırıda bazı İsrail askerleri yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'da saldırılarını ve karadan işgalini sürdürürken, Hizbullah da İsrail askerleri ve araçlarını hedef alıyor.

