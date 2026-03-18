İsrail'in Lübnan'ın doğusunda düzenlediği saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ve 3 kişinin kaybolduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine düzenlediği hava saldırısında 2 çocuğun yaşamını yitirdiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Baalbek kentindeki Ras el-Ayn Mahallesi'nde bir noktayı hedef aldı.

Saldırıda 2 çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı ve 3 kişi kayboldu.

Enkaz altında kalanlara ulaşmak için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
