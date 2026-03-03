İsrail'den Tahran'a Yeni Saldırılar
İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. Resmi açıklamada, terör rejiminin altyapılarına yönelik geniş çaplı saldırıların başlandığı belirtildi.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri, İran'ın Tahran kentindeki terör rejiminin altyapılarına yönelik geniş çaplı saldırılara başladı. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak" ifadelerine yer verildi.
