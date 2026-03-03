Haberler

İsrail'den Tahran'a Yeni Saldırılar

Güncelleme:
İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı. Resmi açıklamada, terör rejiminin altyapılarına yönelik geniş çaplı saldırıların başlandığı belirtildi.

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'a yönelik yeni bir hava saldırısı dalgası başlattı.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri, İran'ın Tahran kentindeki terör rejiminin altyapılarına yönelik geniş çaplı saldırılara başladı. Ayrıntılar daha sonra paylaşılacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
