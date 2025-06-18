İsrail Hava Kuvvetleri'nden Düşman İHA'lara Müdahale

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İsrail Hava Kuvvetleri, Ölü Deniz bölgesinde iki insansız hava aracına karşı koyduğunu duyurdu. İHA'ların doğudan geldiği belirtilirken, Yedioth Ahronoth gazetesi, bu araçların İran'dan gönderildiğini öne sürdü.

İsrail Hava Kuvvetleri, bu gece ülkenin doğusundaki Ölü Deniz bölgesinde 2 insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti.

Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yerel saatle (GMT+3) 02.20-02.22 ile 02.30 arasında Ölü Deniz bölgesinde 2 düşman İHA'ya karşı konulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 2 İHA'yı gönderen tarafın adına yer verilmezken, sadece İHA'ların doğudan geldiği belirtildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde ise söz konusu İHA'ların İran'dan gönderildiği ve Ürdün hava sahası üzerinden gelerek Ayn Ciddi kasabasına sızdığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Khaled Yousef - Güncel
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