ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İsrail Hava Kuvvetleri, Saldırıya İlişkin Görüntüleri Paylaştı

Güncelleme:
İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırı başlattı. İsrail Hava Kuvvetleri, saldırı hazırlıklarına dair görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri, İsrail'in İran'a saldırısına hazırlıkları içeren görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı. İsrail Hava Kuvvetleri, resmi X hesabından, "İran'a yönelik saldırı hazırlıkları sırasında İsrail Hava Kuvvetleri'nden görüntüler" notuyla saldırıya hazırlık görüntülerini paylaştı.

