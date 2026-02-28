ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... İsrail Hava Kuvvetleri, Saldırıya İlişkin Görüntüleri Paylaştı
İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a saldırı başlattı. İsrail Hava Kuvvetleri, resmi X hesabından, "İran'a yönelik saldırı hazırlıkları sırasında İsrail Hava Kuvvetleri'nden görüntüler" notuyla saldırıya hazırlık görüntülerini paylaştı.
Kaynak: ANKA