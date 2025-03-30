İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Ramazan Bayramı'nda İbadete Açmayı Reddetti

Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanlığı, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni Ramazan Bayramı'nda ibadete açmayı reddettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Filistin Evkaf ve Din İşleri Bakanı Muhammed Necm, İsrail'in Ramazan Bayramı'nda Harem-i İbrahim Camisi'ni tüm bölümleri ve avlularıyla birlikte ibadete açmayı reddettiğini söyledi.

Necm, ramazan ayının başlangıcından bu yana İsrailli yetkililerin camiyi ibadete tamamen açmayı 6'ncı kez reddettiği belirterek, bunu, Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik apaçık ve benzeri görülmemiş bir saldırı, Müslümanların duygularını kışkırtma ve dini ritüellerin kutsallığına saygısızlık olarak nitelendirdi.

Bakan Necm, "Bu ret, işgalci İsrail güçlerinin Harem-i İbrahim Camisi'ni kontrol altına alma ve onu, içinde mabedimize, camimize ve vakıf mallarımıza karşı ihlallerin sürdürüldüğü Talmud sinagoguna dönüştürme politikasını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Necm, İsrail'in Yahudileştirme planlarına karşı Filistin halkının kararlılığını ve direncini göstermek için El Halil halkını bugün sabah namazı ve bayram namazlarında Harem-i İbrahim Camisi'ne gelmeye ve camide bulunmaya çağırdı.

Harem-i İbrahim Camisi, ramazan ayında cuma günleri tamamen Müslümanların ibadetine açılıyordu ancak İsrail makamları bu yıl söz konusu uygulamayı yerine getirmedi.

Müslümanlar için en kutsal 4. cami olan Harem-i İbrahim'e yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi olarak kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami kabul ediliyor.

Caminin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmesinin ardından, Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Bölünmüş kısımlar yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor. Buna göre, Yahudilerin dini bayramlarında cami olan kısım Yahudilere, Müslümanların dini bayramlarında da sinagog kısmı Müslümanlara tahsis ediliyor.