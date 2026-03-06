Haberler

İsrail ordusundan El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nde cuma namazına kısıtlama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria'daki Harem-i İbrahim Camisi'nde ramazanın üçüncü cuma namazına katılımı kısıtlaması, ibadet özgürlüğünün ihlali olarak değerlendiriliyor. Camide yalnızca 50-60 kişi içeri alınıyor, binlerce kişi kapılarda bekliyor.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde ramazanın üçüncü cuma namazına Filistinlilerin katılımını kısıtladığı bildirildi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutaz Ebu Suneyne AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in güvenlik gerekçesiyle camiye yalnızca yaklaşık 50 ila 60 kişinin girişine izin verdiğini söyledi.

Ebu Suneyne, normal şartlarda binlerce kişinin cuma namazı için camiye gelmesi gerektiğini ancak çok sınırlı sayıda kişinin içeri alındığını belirtti.

Filistinli yetkili, binlerce kişinin cami kapılarında beklemesine rağmen içeri girişlerine izin verilmediğini ifade etti.

Ebu Suneyne, uygulanan kısıtlamaların ibadet özgürlüğünün ihlali olduğunu vurguladı.

İsrail ordusu 28 Şubat'ta, İran'a yönelik saldırıyla eş zamanlı işgal altındaki Batı Şeria'da aldığı bir dizi önlem kapsamında, güneydeki El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni ikinci bir duyuruya kadar kapatmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer isme büyük şok
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini

Derbi hakkında o da tahminini yaptı
'Savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

"Savaştan korktu kaçtı" denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme
Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi