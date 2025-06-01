İsrail Hapishanesindeki Filistinli Tutukluların Durumu Korkutucu

Filistin'deki Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde tutulan Filistinlilerin açlık ve şiddete maruz kaldığını duyurdu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, avukatların Megiddo Hapishanesi'nde tutulan çok sayıda Filistinli ile görüştüğü aktarıldı.

Megiddo Hapishanesi'ndeki Filistinlilerin çok zor koşullar altında tutulduğu vurgulanırken, Mayıs 2023'ten bu yana cezaevinde bulunan 24 yaşındaki Fadi İbrahim Şami'nin aç bırakılma nedeniyle 22 kilogram kaybettiği, 15 yaşındaki Kays Nasır Muhammed Şehade'nin ise birkaç kez şiddete maruz kaldığı kaydedildi.

Cezaevinde hijyen ve havalandırma eksikliğine bağlı olarak ilaçların bile artık etkili olmadığı, uyuz vakalarında ciddi artış görüldüğü ifade edildi.

Avukatlar da Megiddo Hapishanesi'nde tutulan Filistinlilere verilen yiyeceklerin "hayatta kalmaları için bile zor yettiğini" dile getirdi.