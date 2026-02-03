İsrail hapishanelerinden sağlık durumu çok kritik olarak serbest bırakılan 1 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail hapishanelerinden 1 hafta önce serbest bırakılan ve sağlık durumu çok kritik olan 67 yaşındaki Filistinli Halid es-Sayfi hayatını kaybetti.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, Beytüllahim'deki Dehişe Mülteci Kampı sakinlerinden Sayfi'nin, İsrail hapishanelerinden serbest bırakıldıktan bir hafta sonra yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ortak açıklamada, Sayfi'nin, 4 ay süren idari tutukluluğunun son döneminde maruz kaldığı işkenceler sonucu sağlık durumu oldukça kritik bir halde serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Sayfi'nin sağlık durumu kötüleşip Batı Şeria'nın merkezindeki İsrail Ofer hapishanesinden İsrail'in merkezindeki Ramle hapishanesi kliniğine nakledilmeden önce, "hapishane yönetiminin ona influenza virüsüne karşı olduğunu iddia ettiği bir iğne yaptığı, ancak bunun ciddi enfeksiyonlara neden olduğu, daha sonra ona başka bir iğne yaptıkları ve bunun da onun Ramle Hapishanesine nakledilmesini gerektirdiği" aktarıldı.

İsrail'in Sayfi'yi tasfiye etmek ve yavaş infaz yoluyla fiziksel suikast düzenlemek için kasten tutuklamakla suçlandığı açıklamada, hapishane yönetiminin onun bu kritik aşamaya ulaştığından emin olunca onu serbest bırakmaya karar verdiği dile getirildi.

Sayfi'nin, Gazze'de soykırım savaşının başladığı Ekim 2023'ten bu yana, yaşlılığına, kötüleşen sağlık durumuna ve acil tıbbi bakıma ihtiyacı olmasına rağmen iki kez idari olarak tutuklandığı belirtilen açıklamada, bunun da İsrail'in Sayfi'yi tasfiye etmekte ısrar ettiğinin bir başka kanıtı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in soykırımın başlangıcından bu yana 100'den fazla mahkum ve tutukluyu öldürdüğü, bunlardan 87'sinin kimliğinin açıklandığı, İsrail'in hayatını kaybeden onlarca Gazzeliyi ise zorla kaybetmeyi sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Filistinli ve İsrailli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishaneleri sık sık işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal sonucu ölümlerle gündeme geliyor.