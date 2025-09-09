İsrail, Hamas Liderlerine Yönelik Operasyon Gerçekleştirdi

(ANKARA) - İsrail, Doha'da Hamas'ın üst düzey liderlerini hedef alan bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu, El Cezire'ye konuşan Hamas yetkilileri, heyetin saldırıdan sağ kurtulduğunu belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Bugün Hamas'ın önde gelen terörist liderlerine yönelik gerçekleştirilen eylem, tamamen bağımsız bir İsrail operasyonudur. İsrail başlattı, İsrail yönetti ve tüm sorumluluğu İsrail üstleniyor" denildi.

Katar merkezli El Cezire televizyon kuruluşuna konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Hamas Siyasi Büro Başkanı ve heyet lideri Halil el-Hayya ve diğer Hamas yetkililerinin Doha'daki İsrail suikast girişiminden sağ kurtulduğunu aktardı.

El Cezire'ye konuşan Hamas yetkilileri, İsrail'in saldırısının, ABD tarafından sunulan ateşkes önerisini görüşmek üzere toplanan bir lider ve müzakereci grubunu hedef aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, İsrail'in "benim şartlarımı kabul ettiğini" ve artık "Hamas'ın da kabul etme zamanı geldiğini" belirterek, "Hamas'ı kabul etmeme durumunun sonuçları konusunda uyardım. Bu son uyarım, bir başkası olmayacak" ifadelerini kullanmıştı.

İsrailli bir kaynağın İsrail merkezli i24NEWS yayın kuruluşuna verdiği demeçte ise Hamas heyetinin, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani aracılığıyla kendilerine dün iletilen yeni bir ABD önerisini görüşmek üzere toplandığını ve toplantının, bazı üst düzey Hamas yetkililerinin Türkiye'den dönmesinin ardından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Öte yandan, Batı medyasında yer alan haberlere göre, Katar'ın artık Hamas ile İsrail arasında Gazze ateşkesi konusunda arabuluculuk yapmayacağı ileri sürüldü. Ancak Katar'dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.