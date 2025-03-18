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İsrailli Bakan Katz: Esirlerin tamamı bırakılmazsa cehennemin kapıları açılacak

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İsrail ordusunun ateşkesi tek taraflı bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda onlarca sivil hayatını kaybederken Savunma Bakanı Yisrael Katz yeni bir tehdit daha savurdu. Katz "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.

Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak" ifadesini kullandı. Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

ONLARCA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 236 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu. İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti. Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.

İsrailli Bakan Katz: Esirlerin tamamı bırakılmazsa cehennemin kapıları açılacak
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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