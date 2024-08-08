İsrail Güvenlik Kabinesi, yeraltı komuta odasında toplandı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam eden İsrail, İsmail Haniye ve Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği suikastların ardından gelebilecek olası bir misilleme saldırıya karşı tetikte bekliyor. İsrail Güvenlik Kabinesi'nin başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanlığı'nın "Çukur" olarak da adlandırılan yeraltı komuta odasında toplandığı bildirildi.

İsrail basınına göre; İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde Güvenlik Kabinesi bir araya geldi.

İSRAİL TELEVİZYONLARINDAN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Öte yandan İsrail televizyonu toplantının gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinden Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı düzenleme emri alma olasılığına hazırlandığını ileri sürdü.

Kanal 13 televizyonu ise Tel Aviv'in elindeki son değerlendirmelerin Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürüldüğü saldırıya karşılık üst düzey bir İsrailli yetkiliyi hedef almaya çalışacağı yönünde olduğunu iddia etti. İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü.