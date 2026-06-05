ABD arabuluculuğunun başarısız olmasının ardından İsrail Güvenlik Kabinesi'nde ateşkes oylaması yapılmadı

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail Güvenlik Kabinesi'nde söz konusu ateşkes kararının oylamaya sunulmadığı bildirildi.

Ynet sitesinin haberine göre, dün akşam İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığındaki güvenlik kabinesi toplantısında, bakanlar ABD arabuluculuğunda Lübnan ile ateşkes girişimine karşı çıktı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini belirterek ateşkesi reddetmesinin ardından Netanyahu, onaylanacak bir ateşkes anlaşması olmadığını söyledi.

Toplantıya katılanların aktardığına göre Netanyahu, "Şu an için bir anlaşma söz konusu değil. Hizbullah buna karşı çıkıyor, bu yüzden konuyu bir karara bağlamak üzere gündeme getirmiyorum. Eğer kabul ederlerse, onayınız için sunacağım." ifadelerini kullandı.

Ancak ABD arabuluculuğundaki ateşkes girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması sonrası İsrail Güvenlik Kabinesi'nde söz konusu ateşkes kararı oylamaya sunulmadı.

Aşırı sağcı Bakan, Netanyahu'dan Trump'ı kara harekatı için ikna etmesini istedi

Toplantıda Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail'in Hizbullah'ın saldırılarına sert bir şekilde yanıt vermesi gerektiğini savundu.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya daha sert bir askeri yanıt için baskı yapması çağrısında bulundu.

Toplantıya katılanların aktardığına göre Ben-Gvir, Netanyahu'dan, ABD'ye gitmesini ve Başkan Donald Trump'ı kara harekatına ikna etmesini isteyerek, "(Netanyahu) Trump'a şunu söyle: 'Seni seviyoruz ama Hizbullah'ın Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ndeki hassas noktalarını vurmalıyız. Bir gerilim yaşanacak olursa kara harekatı şarttır. Bizim askerlerimiz her şeyden daha önemli.'" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 526 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.