İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze'de Askeri Kontrol Planını Onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze kentinde askeri kontrolü tamamen ele geçirme planını onayladı. Rehine yakınları ise karara tepkili. İsrail Güvenlik Kabinesi Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından sunulan Gazze Şeridi'ni işgal planını gece yarısı onayladı. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, planın İsrail ordusunun Gazze şehrinin kontrolünü ele geçirmesini öngördüğü ve savaş bölgeleri dışındaki sivil halka insani yardım sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için beş ilkeye çoğunluk oyuyla karar verdiği duyuruldu.

Buna göre Hamas'ın silahsızlandırılması, tüm rehinelerin canlı veya ölü olarak iadesi, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması, Gazze Şeridi'nde İsrail'in güvenlik kontrolünün sağlanması ve Gazze'de Hamas ile Filistin Özerk Yönetimi'ne bağlı olmayan bir sivil idarenin kurulması hususları benimsendi.

Açıklamada ayrıca, kabinede yer alan bakanların "büyük çoğunluğunun", kendilerine incelenmek üzere sunulan bir alternatif planın, ne Hamas'ı yenmeye ne de rehineleri kurtarmaya uygun olmadığı görüşünü dile getirdiği bildirildi olduğu belirtildi. Ancak bu konuda ayrıntı verilmedi.

Güvenlik kabinesi, Perşembe öğleden sonra Gazze Şeridi'nde atılacak adımları görüşmek üzere toplanmıştı. Toplantı Netanyahu ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında görüş ayrılıkları olduğu yönündeki spekülasyonların gölgesinde başladı.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in daha önce kapalı kapılar ardında, genişletilmiş bir askeri operasyona, Hamas'ın elindeki rehinelerin hayatını tehlikeye atacağı gerekçesiyle sıcak bakmadığını ifade ettiği öne sürülmüştü.

Çarşamba günü ise İsrail Silahlı Kuvvetleri, kuzeydeki Gazze şehrinin bazı bölgeleri ve güneydeki Han Yunus şehri için yeni bir tahliye çağrısı yayınlamış, bir ordu sözcüsü de, kara kuvvetlerinin bu bölgelerde çatışmaların kapsamını genişletmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kudüs'te rehineler için protesto

Perşembe akşamı, Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi Hamas'a karşı yürütülen savaşın sona ermesi ve Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin geri getirilmesi için protesto gösterisi düzenledi. Protestocular arasında eski rehineler Şaron Cunio ve Yehud Arbel de yer aldı. Cunio ve Arbel, taşıdıkları pankartlarda Gazze Şeridi'nde rehin tutulan eşlerinin serbest bırakılmasını talep etti.

AFP haber ajansının konuştuğu bazı protestocular, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun genişletilmesinin hayatta kalan rehineler için tehlikeli sonuçları olacağı konusunda endişelerini dile getirdi. Gösteriye katılan Şaron Kangasa-Cohen, "Rehineleri evlerine geri getirmenin tek yolu, savaşı sona erdirmek, rehinelerin ve bu korkunç çatışmayı yaşayan herkesin, yani Gazze sakinleri, askerler, aileler ve hepimizin acılarına son vermek" dedi.

İslamcı Filistin örgütü Hamas ve müttefik grupların 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği acımasız saldırının üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen, 49 rehine hala Gazze Şeridi'nde tutuluyor. İsrail ordusunun tahminlerine göre, rehinelerin 27'si hayatta değil. Hamas İsrail'e saldırılarında bin 200 kişiyi öldürmüş, 250'den fazla kişiyi de kaçırmıştı.

Avustralya'dan İsrail'e tepki

İsrail'in Gazze'deki operasyonlarnını genişletme kararına uluslararası toplumdan tepkiler geldi.

Avusturya İsrail'i, Gazze Şeridi'nde askeri kontrolü ele geçirme kararı konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu planın bölgedeki insani felaketi daha da kötüleştireceğini belirterek, insanların sürekli yerlerinden edilmesinin insan haklarına aykırı olduğunu kaydetti. Avustralyalı Bakan kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm ile sağlanabileceğine vurgu yaptı. Ancak Avustralya, müttefiki olan İngiltere ve Kanada'nın aksine henüz Filistin'i tanıyacağına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

