İsrail Güneyine Yönelik Füze Saldırısı Önlendi

İsrail ordusu, ülkenin güneyine atılan bir seyir füzesinin vurularak, önlendiğini duyurdu. Füze saldırısı üzerine, ülkenin en güneyindeki Eilat kentinde uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

İsrail ordusu, ülkenin güneyine atılan bir seyir füzesinin vurularak, önlendiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'e doğru fırlatılan karadan karaya bir seyir füzesinin, hava savunma sistemleri tarafından vurularak, İsrail topraklarına ulaşmadan havada engellendiği belirtildi.

Füze saldırısı üzerine, ülkenin en güneyindeki Eilat kentinde uyarı sirenlerinin devreye girdiği aktarıldı.

Açıklamada, füzenin nereden atıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Son haftalarda Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyinde, Kızıldeniz kıyısında bulunan Eilat'a insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemişti.