Batı Şeria'nın Kuzeyinde İsrail Güçlerinin Saldırısında 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Batı Şeria'nın Cenin kentinde yaşanan saldırılarda iki Filistinli, İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Olaylar, 22 yaşındaki Ahmed Said Zayoud ve 16 yaşındaki Rayan Mohammed Abdel Qader Abu Mualla'nın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

CENİN, 22 Aralık (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Cenin kentinin kuzeybatısındaki Silat el-Harithiya kasabasında 22 yaşındaki Ahmed Said Zayoud'un cenazesi sırasında yas tutan Filistinliler, 21 Aralık 2025.

Filistin Sağlık Bakanlığı, cumartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyinde yaşanan iki ayrı olayda 2 Filistinlinin İsrail güçlerinin saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ramallah'taki bakanlığın açıklamasına göre, 16 yaşındaki Rayan Mohammed Abdel Qader Abu Mualla, Kabatiye'de hayatını kaybetti. Açıklamada, Abu Mualla'nın cansız bedeninin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğu da belirtildi. Daha öncesinde ise, 22 yaşındaki Ahmed Said Zayoud adlı bir genç, Cenin'in kuzeybatısındaki Silat el-Harithiya'da vurularak hayatını kaybetmişti. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
