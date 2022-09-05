İsrail güçlerinin öldürdüğü Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya baskını sırasında gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybeden Muhammed Zekarine'nin cenazesi, binlerce Filistinlinin katılımıyla toprağa verildi. İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya baskını sırasında gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybeden Muhammed Zekarine'nin cenazesi, binlerce Filistinlinin katılımıyla toprağa verildi. Batı Şeria'nın Cenin şehrinde bulunan Al Razi Hastanesinden alınan 19 yaşındaki Zekarine'nin cenazesi, memleketi Kubbatiye beldesine getirildi. İslami Cihad Hareketi yaptığı yazılı açıklamada, Zekarine'nin İslami Cihad mensubu olduğunu belirterek taziyelerini sundu. Ne olmuştu? Filistin medyasında yayımlanan haberlere göre, Kubbatiye beldesi ve Batı Şeria'nın çeşitli noktalarına baskın düzenleyen İsrail askerleri ile bölge sakinleri arasında sabah saatlerinde olaylar çıktı. İsrail askerleri, taş atan Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullandı. Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Zekarine hayatını kaybederken, bir Filistinli gencin de yaralandığı aktarıldı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Güncel Kaynak: AA / Çağrı Koşak Batı Şeria İsrail Güncel Haberler

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