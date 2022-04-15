İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

İnsan ve Medeniyet Hareketi ile Genç Hareket üyeleri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırısını protesto etti.

Teravih namazının ardından Fatih Camisi avlusunda bir araya gelen gruptakiler, "Filistin hür oluncaya dek" ve "Mescid-i Aksa onurumuzdur" yazılı dövizler taşıyarak, çeşitli sloganlar attı,

Grup adına açıklama yapan Genç Hareket Genel Başkanı Abdullah İlhan, Kudüs özgür olana dek mücadelenin sürdürüleceğini ve Filistin davasından taviz verilmeyeceğini söyledi.

İlhan, İsrail'in Kudüs'ü yine ramazanda kan gölüne çevirdiğini belirterek, "İsrail'in coğrafyamızda kan kusturduğunu anlatmak için örnek aramaya gerek yok. Gün geçmiyor ki Filistinli kardeşlerimiz evlerinden, yurtlarından çıkarılmasın, zulme maruz kalmasın, işkence görmesin, tutuklanıp zindanlara atılmasın, şehit edilmesin." dedi

İşgalcilerin Filistin'den çıkarılmadan coğrafyanın rahat yüzü görmeyeceğini kaydeden İlhan, "Kardeşlerimiz Kudüs'te, Filistin'de ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı koruyorlarsa Türkiyeli Müslümanlar olarak biz de asla sessiz kalmayacak ve kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız." şeklinde konuştu.

İlhan, işgalcilere karşı direnişin, sabrın en güzel örneğini Filistinlilerin verdiğini ifade ederek, "Biz de bu şahitliği kuşanıyoruz. Allah rızası için saflarımızı daha da sıklaştıralım." dedi.