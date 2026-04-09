İsrail, Güney Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi

(ANKARA) - İsrail güçleri, Güney Lübnan'da bulunan Haruf, Khirbet el-Deir ve Habbuş kasabalarına hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordusu, operasyonlarda Hizbullah mensuplarının öldürüldüğünü, silah ve mühimmat silah ele geçirildiğini açıkladı.

Katar merkezli El Cezire'nin aktardığına göre İsrail, ilk olarak Haruf kasabasını hedef aldı ardından Khirbet el-Deir kasabasına yeni bir saldırı düzenledi. İsrail'in ayrıca, İsrail'in Habbuş kasabasına da hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail Ordusu ise yaptığı açıklamada, "son bir hafta içinde Güney Lübnan'daki kara operasyonlarını genişlettiğini ve bazı bölgelerde operasyonel kontrol sağladığını" duyurdu. Açıklamada, "çok sayıda Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ve silah ile mühimmat ele geçirildiği" öne sürüldü.

İngiltere: "Ateşkes, Lübnan'ı da kapsamalı"

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, "ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin, Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini" söyledi. Cooper, "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının serbest olması gerektiğini" belirtti.

Kaynak: ANKA