Haberler

İsrail, Güney Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Güney Lübnan'daki Haruf, Khirbet el-Deir ve Habbuş kasabalarına hava saldırıları düzenledi. Operasyonlar sonucunda Hizbullah mensuplarının öldürülmesi ve silah ile mühimmat ele geçirilmesi bildirildi. İngiltere ise ateşkesin Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İsrail güçleri, Güney Lübnan'da bulunan Haruf, Khirbet el-Deir ve Habbuş kasabalarına hava saldırısı düzenledi. İsrail Ordusu, operasyonlarda Hizbullah mensuplarının öldürüldüğünü, silah ve mühimmat silah ele geçirildiğini açıkladı.

Katar merkezli El Cezire'nin aktardığına göre İsrail, ilk olarak Haruf kasabasını hedef aldı ardından Khirbet el-Deir kasabasına yeni bir saldırı düzenledi. İsrail'in ayrıca, İsrail'in Habbuş kasabasına da hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

İsrail Ordusu ise yaptığı açıklamada, "son bir hafta içinde Güney Lübnan'daki kara operasyonlarını genişlettiğini ve bazı bölgelerde operasyonel kontrol sağladığını" duyurdu. Açıklamada, "çok sayıda Hizbullah mensubunun öldürüldüğü ve silah ile mühimmat ele geçirildiği" öne sürüldü.

İngiltere: "Ateşkes, Lübnan'ı da kapsamalı"

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, "ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin, Lübnan'ı da kapsaması gerektiğini" söyledi. Cooper, "Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının serbest olması gerektiğini" belirtti.

Kaynak: ANKA
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

Emir Can İğrek, Burak Deniz ve Somer Şef dahil 14 isme gözaltı kararı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi

Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi
Galatasaray'ın içinde hain var! Okan Buruk, ''Maç kadroları sızdırılıyor'' deyip isim verdi

''İçimizde hain var, maç kadroları sızdırılıyor'' deyip isim verdi
İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var

İTÜ kız yurdundaki sapık yakalandı! Rektörden açıklama var
Oyuncu Hafsanur Sancaktutan gözaltında

Ünlü oyuncu sabah saatlerinde gözaltına alındı
Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi

Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi
Kars'ta nisan sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü

Baharda kar sürprizi: Şehir merkezi 5 dakikada beyaza büründü
'Kapatıldı' denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım

"Kapatıldı" denmişti! İran'dan Hürmüz için yeni adım