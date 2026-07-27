İsrail, Suriye'nin Güneyinde Bir Kişiyi Alıkoydu

İsrail güçleri, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinde sabah saatlerinde düzenlediği baskında bir kişiyi alıkoydu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail güçleri Kuneytra kırsalındaki Darnece köyüne baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yaptı. İsrail güçleri burada bir kişiyi alıkoydu.

Haberde, İsrail ordusunun Dera ili kırsalındaki El-Arada köyünde de yoğun şekilde ateş açtığı ve sivillere ait evlere baskınlar düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusu dün de Kuneytra kırsalındaki Darnece köyüne topçu saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerindeki bölgelerde askeri noktalar inşa etmiş ve bugüne kadar 50'den fazla kişiyi alıkoymuştu.

Kaynak: AA