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İsrail güçleri Dera'nın batısındaki Abidin köyünden çekilirken halka ateş açtı

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İsrail işgal güçleri, Suriye'nin Dera ilindeki Abidin köyünden çekilirken sivillere ateş açtı. Köylüler yolları taşlarla kapatırken, İsrail topçu atışları ve helikopter uçuşlarıyla bölgeyi hedef aldı. Ölü veya yaralı bilgisi henüz verilmedi.

İsrail işgal güçleri, Suriye'nin güneyinde Dera ilinin batı kırsalındaki Abidin köyünden çekilirken köylülerin üzerine ateş açtı.

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre İsrail güçleri, Abidin köyünden çekildiği sırada sivillere ateş açtı.

Köy sakinleri, İsrail işgal güçlerinin yeniden sızmasını önlemek amacıyla Abidin köyüne giden yolları taşlarla kapattı.

İsrail güçleri, Abidin köyünü topçu atışlarıyla hedef aldı.

Halihazırda İsrail güçlerine ait iki helikopterin Kuneytra ve Dera kırsalları üzerinde alçak irtifada uçuş yaptığı kaydedildi.

Olayda ölü veya yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak
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