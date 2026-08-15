Haberler

İsrail'den Doğu Kudüs'te Düğün Baskını

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün el-Ayzeriyye beldesinde bir düğün salonuna gece baskın düzenleyerek davetlilere fiziksel müdahalede bulundu ve bazı kişileri darbetti. Baskın gerekçesi açıklanmazken, olayda panik yaşandığı bildirildi. Filistin verilerine göre, Gazze savaşından bu yana Batı Şeria'da İsrail saldırıları arttı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün el-Ayzeriyye beldesinde Filistinlilerin düğününe baskın düzenleyerek davetlilere saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri gece saatlerinde el-Ayzeriyye beldesindeki Şems el-Avde Düğün Salonu'na baskın düzenledi.

İsrail güçlerinin salonda bulunan davetlilere fiziksel müdahalede bulunduğu ve bazı kişileri darbettiği belirtildi.

Baskının ve müdahalenin gerekçesine ilişkin bilgi verilmedi.

Olay sırasında salonda bulunanların büyük panik yaşadığı aktarılırken, saldırıda yaralananların olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Filistin verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ekim 2023'te Gazze'de savaşın başlamasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarını artırdılar. Bu saldırılarda 1183'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, yaklaşık 25 bin kişi de gözaltına alındı.

Kaynak: AA
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti

TSK'da komuta kademesi sil baştan! 205 general ve amirale yeni görev
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde sıfır hücumcu

Galatasaray'ın yedeklerini görenler inanamıyor
Trump: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerikan toprağı ilan edeceğim

Trump'tan topyekün savaş başlatacak sözler: ABD toprağı ilan edeceğim
Kız istemeye gittiler, o esnada yan odadan gelen mesajla dumura uğradı

Kız istemeye gittiler, yan odadan gelen mesajla dumura uğradı
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen ikinci kez nikah masasına oturdu

Eski CHP'li siyasetçinin damadıydı! Ünlü şarkıcı ikinci kez evlendi

Hatay Kumlu'da vahim iddialar! Bakan Tekin'e çağrıda bulundular: Lütfen bu duruma el atın

İddialar hayli vahim! Bakan Bey lütfen bu konuya bir el atın

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Sinan Burhan'dan bomba iddia: Çok önemli bir kurumda değişim olacak

Siyaset kulisleri bunu konuşuyor: Ünlü gazeteciden bomba iddia