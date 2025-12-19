İsrail güçleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, Nablus'un doğusundaki Beyt Furik kasabası ovasına baskın düzenleyip çiftçilere saldırmaya çalışan yerleşimcilere karşı koyan dört Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin Beyt Furik kasabası ovasına baskın düzenleyerek çiftçilere saldırmaya ve ekinlerine zarar vermeye çalıştığını, ancak çiftçilerin onlara karşı koyarak kaçmalarını sağladığını ifade etti.

Görgü tanıkları, bu sırada İsrail ordusunun kasabaya baskın düzenleyerek dört çiftçiyi gözaltına aldığını dile getirdi.