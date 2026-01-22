İsrail güçleri, Doğu Kudüs'teki kültür merkezine baskın düzenleyerek film gösterimini zorla durdurdu

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Yabous Kültür Merkezi'nde uluslararası ödüllere aday gösterilen "Filistin 36" adlı filmin gösterimini bastı.

Yabous Kültür Merkezinden yapılan açıklamada, İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e bağlı güçlerin kültür merkezine film gösterimi sırasında baskın düzenlediği ve organizatörleri "Filistin 36" adlı filmin gösterimini durdurmaya zorladığı bildirildi.

Yaşananların Kudüs'te ifade özgürlüğüne ve kültürel faaliyetlere yönelik doğrudan bir saldırı olduğu, söz konusu müdahalenin herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın hukuksuzca gerçekleştirildiği ifade edildi.

Bu tür baskınların İsrail makamlarının Kudüs'teki Filistinli kültürel faaliyetlere yönelik giderek artan kısıtlamalarının bir parçası olduğu vurgulandı.

İsrail güçlerinin Kudüs'te kültürel faaliyetleri hedef alınmasının, Filistin kültürel varlığını baskı altına almayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçası olduğu da ifade edildi.

Kültür Merkezi, yerel ve uluslararası insan hakları ve kültür kuruluşlarına çağrıda bulunarak bu ihlallerin durdurulması ve Kudüs'teki Filistinlilerin kültürel faaliyetlerini özgürce sürdürebilme hakkının güvence altına alınması için acil müdahale talep etti.

"Filistin 36" adlı filmin gösterimine baskın ve durdurulması, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinli kültürel faaliyetlere yönelik sürdürdüğü daha geniş çaplı kısıtlama ve ihlaller zincirinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Yönetmenliğini Annemarie Jacir'in üstlendiği, 2025 yapımı "Filistin 36" filmi, 1936-1939 yılları arasında İngiliz Mandası altındaki Filistin'de gerçekleşen Arap İsyanı'nı konu alıyor.

Yapım 98'inci Akademi Ödülleri için "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film" dalında Filistin'in adayı oldu.