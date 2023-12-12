İsrail güçleri Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na baskın gerçekleştirdi. Görgü tanıklarının verdiği bilgilere göre, İsrail güçlerine, baskında buldozerler eşlik etti.

HER YERE KESKİN NİŞANCI YERLEŞTİRİLDİ

KAMPIN ALTYAPI SİSTEMLERİNİ TAHRİP ETTİ

275 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail güçlerinin, Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı ve baskınlarda artış yaşanıyor. 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te, İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında, 275 Filistinli hayatını kaybetti.