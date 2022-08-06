İsrail güçleri, Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterisine müdahale etti
İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Bireh kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenledi.
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Bireh kentinde toplanan Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etmek için gösteri düzenledi. İsrail askerleri, gösteriye göz yaşartıcı ve ses bombası ile müdahale etti.
AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel