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İsrail güçleri Batı Şeria'daki baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı, 3 kişiyi gözaltına aldı

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladığı, aralarında baba ve çocuğunun da bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladığı, aralarında baba ve çocuğunun da bulunduğu 3 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine düzenlediği baskında 1 Filistinli silahla yaralandı.

Filistin'in resmi radyosu "Filistin'in Sesi"nin haberine göre, baskın sırasında beldede çatışmalar yaşandı ve İsrail ordusu göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı.

Kudüs Valiliği de baskın sırasında 1 gencin gözaltına alındığını açıkladı.

Batı Şeria'nın güneyinde ise İsrail güçlerinin El Halil'in güneyindeki Yatta beldesinin batısında bulunan Hallet el-Fara bölgesine baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail'in Filistinlilere yönelik ihlallerini takip eden aktivist Usame Muhamere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin hayvanlarını otlatan bir Filistinli ile çocuğunu gözaltına aldığını söyledi.

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başlamasından bu yana Batı Şeria'daki saldırıları artarak devam ediyor.

Filistin resmi verilerine göre, bu süreçte 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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