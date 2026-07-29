Haberler

İsrail güçleri, Batı Şeria'da yerleşimci şiddetini protesto eden gösteriye baskın düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

EL HALİL, 29 Temmuz (Xinhua) -- İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde yer alan Umm el-Hayr kasabasına baskın düzenledi.

EL HALİL, 29 Temmuz (Xinhua) -- İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde yer alan Umm el-Hayr kasabasına baskın düzenledi. Baskın, İsrailli yerleşimcilerin şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri sırasında gerçekleştirildi, 28 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye'de bugün yeni uygulama başladı
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay

Görüntü Türkiye'den! Elektrikli araç sahiplerini endişelendiren olay
Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış

Batman'daki katliamın perde arkası! Her şey bir yorumla başlamış
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu
e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Tüm hesaplar tek ekrana toplandı

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha! Herkes aynı ekrana akın ediyor
Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı

Ünlü model kumsalda koşarken zor anlar yaşadı! Firikik vermekten kurtulamadı