İsrail Genelkurmay Başkanı, orduya savunma hazırlıklarını güçlendirme talimatı verdi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD'nin İran'a muhtemel saldırısı ile ilgili tartışmaların sürdüğü bir ortamda ordudaki tüm birliklere savunma hazırlıklarını güçlendirme talimatı verdi. İsrail Ordu Sözcüsü, bu aşamada savunma politikalarında bir değişiklik olmadığını vurguladı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, ABD'nin İran'a yönelik muhtemel saldırısına ilişkin tartışmalar sürerken, ordudaki tüm birliklere savunma hazırlıklarını güçlendirme talimatı verdiği açıklandı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran'a ilişkin haberleri yakından takip ettiklerini kaydetti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir'in tüm birliklerde savunma hazırlığının güçlendirilmesi talimatı verdiğini aktaran Defrin, kamuoyundaki söylentilerden ziyade resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Defrin, "Bu aşamada savunma politikasında herhangi bir değişiklik yok." ifadesini kullanırken değişiklik olması durumunda gerekli resmi açıklamanın yapılacağını belirtti.

Beerşeva Belediyesi kamu sığınaklarını açmaya başladı

Öte yandan İsrail'in güneyindeki Birüssebi'de (Beerşeva) belediyenin kamu sığınaklarını açmaya başladığı aktarıldı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, belediye İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarının değişmediğini ve günlük rutinin normal şekilde devam etmesini gerektiğini belirtti.

Belediyenin gelişmeleri izlemeye devam edeceği ve durumun değişmesi durumunda yeni talimatlar yayınlanacağı aktarıldı.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İran'da devam eden gösterilerin ardından ABD'nin İran'a saldırı düzenleyebileceği belirtiliyor.

ABD'nin vurması halinde İran'ın misilleme olarak İsrail'i de hedef alabileceği yorumları yapılıyor.

