İsrail Genelkurmay Başkanı, Lübnan'da ateşkese rağmen "sarı hattın" kendilerini kısıtlamadığını savundu

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, işgal altındaki Lübnan toprağı Şeba Çiftliklerini ziyaret ederek ateşkese rağmen ülkede işgal ettikleri bölgeleri belirleyen "sarı hattın" kendilerini kısıtlamadığını savundu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Zamir'in Şeba Çiftliklerinde Lübnan'ın güneyindeki işgalde görev alan İsrail ordusunun 210. Tümen'ini ziyaret ettiği kaydedildi.

Burada komutanlarıyla bir araya gelen Zamir, İsrail ordusunun Lübnan topraklarına doğru ateş açmasını izledi.

Zamir, Hizbullah'a büyük darbeler vurduklarını ileri sürerek "Sarı çizgi bizi kısıtlamıyor. Tehdit tespit ettiğimiz her yerde ve tehdidi ortadan kaldırmamız gereken her yerde harekete geçeceğiz." tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun tüm kaynaklarının Kuzey Komutanlığına ayrıldığını belirten Zamir, Lübnan'da İsrail ordusunun "hareket özgürlüğünü" koruyacağını öne sürdü.

Zamir, savaşın başlamasından bu yana 7 bin 500, 2 Mart'tan beri ise 2 bin 500 Hizbullah mensubunun öldürüldüğünü savundu.

İsrail ordusunun çözüm bulamadığı Hizbullah'ın bomba yüklü insansız hava araçlarına (İHA) da değinen Zamir, İHA tehdidine karşı çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 324 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.