Haberler

İşgal altındaki Batı Şeria'da CNN ekibine saldıran İsrail taburunun faaliyetleri askıya alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, CNN ekibine yönelik saldırı sonrası 914. Netzah Yehuda Taburu'nun faaliyetlerini askıya aldı. Saldırı sonrasında üst düzey komutanların tavsiyeleri doğrultusunda soruşturma başlatıldı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, 27 Mart'ta CNN ekibine yönelik saldırı sonucu bir kişinin yaralanması ve kamera ekipmanlarının zarar görmesinin ardından, 914. Netzah Yehuda Taburu'nun işgal altındaki Batı Şeria'daki faaliyetlerini askıya aldı.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre Zamir, CNN ekibine saldıran İsrail askerleri hakkında başlatılan soruşturma kapsamında üst düzey komutanların tavsiyelerini uygulama kararı aldı.

Bu kapsamda Zamir, 914. Netzah Yehuda Taburu'nun faaliyetlerinin, "profesyonel ve etik temellerini güçlendirmeyi amaçlayan bir süreçten" geçene kadar askıya alındığını belirtti.

Zamir, taburun görevine devam etmesinin İsrail Merkez Bölge Komutanı Tümgeneral Avi Bluth'un kararına bağlı olacağını vurgulayarak, ilerleyen süreçte ek komuta tedbirlerinin uygulanacağını ifade etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 27 Mart'ta Filistinlilerle röportaj yapan CNN ekibine İsrail askerleri saldırmıştı.

CNN tarafından yayınlanan görüntüde, İsrail askerlerinin silahlarını haber ekibine doğrulttuğu ve ekibe yere çökmelerini söylediği görülmüştü.

CNN'in aktardığına göre İsrail askerleri, foto muhabirinin boğazını sıkarak çekim yapmasını engellemişti

Kamera karşısında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere duydukları sempatiyi CNN ekibiyle tartışan askerler, "işgal altındaki Batı Şeria'nın tamamının Yahudi halkına ve İsrail'e ait olduğunu" öne sürmüştü.

Askerler, 21 Mart'ta işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Filistin topraklarını gasbeden İsraillinin "intikamını almak" istediklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
İstanbul'da polis servisinin de karıştığı zincirleme kaza: 1 polis şehit oldu, 16 kişi yaralandı

İstanbul'da zincirleme kaza! 1 polis şehit oldu, çok sayıda yaralı var
İstanbul'da site içerisinde 'endişe verici' videolar çeken şahıs tutuklandı

Emniyeti harekete geçiren görüntü
Otel odasında yarı çıplak gözaltına alınan Özkan Yalım'la ilgili yeni gelişme

Otel odasında yarı çıplak yakalanan başkanla ilgili yeni gelişme
Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı! Petrol 116 doların üzerine çıktı

Trump'ın mesajıyla piyasalar alev aldı
Uygunsuz vaziyette yakaladığı eşi ile dayısına kurşun yağdırdı

Yasak aşk baskınında kan aktı! Eşi ile dayısına kurşun yağdırdı
Hizbullah: İsrail'e 2 Mart'tan bu yana 1100 saldırı düzenledik

Savaşın gidişatını değiştiren örgüt
Oriana Correia Gomes, milli futbolcu ile dünyaevine girdi

Türk yıldızla sessiz sedasız dünyaevine girdi