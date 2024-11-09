İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Durmayacağız ya da yavaşlamayacağız

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Bölgenin dört bir yanına giren İsrail askerleri, Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorluyor.

"BÜYÜK BİR YOĞUNLUKLA İLERLİYORUZ"

Son olarak ise bugün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de bulunan birlikleri ziyaret eden İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Durmayacağız ya da yavaşlamayacağız" dedi. Hamas'a mesaj yollayan Halevi, "IDF yorulmaz. Büyük bir yoğunlukla ilerliyoruz" diye konuştu.

"DURMAYACAĞIZ YA DA YAVAŞLAMAYACAĞIZ"

Kuzey Gazze sınırında yaşayanlara güvenlik sağladıklarını kaydeden Halevi, "Burada sergilediğiniz güç ve İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 7 cephede, 7 alanda savaştığı güçlü yöntemle tüm Orta Doğu'ya şunu söylüyoruz: burada muazzam bir güç ve inanılmaz bir kabiliyet var. Durmayacağız ya da yavaşlamayacağız. Bu esirleri geri getirmek ve çevredeki toplulukların güvenliğini sağlamak içindir" ifadelerini kullandı.