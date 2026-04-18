İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek hava saldırısıyla Lübnan'da geçici ateşkesi ihlal etti

İsrail ordusu, Hizbullah mensuplarını hedef alarak Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi. Bu saldırı, 10 günlük geçici ateşkesin ihlali olarak değerlendirildi. Geçici ateşkes, ABD'nin arabuluculuğunda yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah mensuplarını hedef aldığını öne sürerek düzenlediği hava saldırısıyla ilan edilen 10 günlük geçici ateşkesi ihlal etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sabah saatlerinde 401. Zırhlı Tugay Birliklerine birkaç Hizbullah mensubunun yaklaştığı öne sürüldü.

Açıklamada, Hizbullah mensuplarının hedef alındığı iddia edilerek Lübnan'ın güneyine hava saldırısı gerçekleştirildiği aktarıldı.

Lübnan'ın güneyindeki bir başka bölgede ise bazı Hizbullah mensuplarının bir tünele girdiğinin tespit edildiği ileri sürülerek hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini söylemişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
