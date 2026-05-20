İsrail, 430 Sumud Filosu Aktivistinin İsrail'e Götürüldüğünü Duyurdu

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Sumud Filosu'nun durdurulduğunu ve 430 aktivistin İsrail'e götürüldüğünü açıkladı. İrlanda ve İtalya'dan müdahaleye tepki geldi.

(ANKARA) - İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yönelik deniz ablukasını kırarak bölgeye insani yardım ulaştımayı amaçlayan Sumud Filosu'nun durdurulduğunu ve filoda bulunan 430 aktivistin İsrail'e götürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusuna bağlı komandoların filodaki 50'den fazla teknenin tamamına müdahale ettiği belirtildi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, X platformundan yaptığı açıklamada, "PR filosu" olarak nitelediği Sumud Filosu'na ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"430 aktivistin tamamının İsrail gemilerine transfer edildi ve İsrail'e götürülüyor. Burada konsolosluk temsilcileriyle görüşebilecekler. Bu filo, bir kez daha Hamas'ın hizmetindeki bir PR gösterisinden ibaret olduğunu kanıtladı. İsrail, uluslararası hukuka tam uygun şekilde hareket etmeyi sürdürecek ve Gazze'ye yönelik yasal deniz ablukasının ihlal edilmesine izin vermeyecek."

İRLANDA VE İTALYA'DAN TEPKİ

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, İsrail'in uluslararası sularda teknelere müdahalesini "kesinlikle kabul edilemez" olarak nitelendirirken, filo organizatörleri gözaltına alınan aktivistlerin avukatlara ve konsolosluk yetkililerine erişim sağlayamadığını, ailelerine de nerede tutulduklarına ilişkin bilgi verilmediğini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise, İtalyan aktivistlerin İsrail askerlerinin teknelere plastik mermiyle ateş açtığını ifade etmesinin ardından İsrail'in zor kullanımının acilen gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. Filo organizatörleri, müdahaleler sırasında İsrail askerlerinin beş tekneye ateş açtığını ve bazı teknelerde hasar oluştuğunu belirtmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise salı günü yaptığı daha önceki açıklamada, "Hiçbir aşamada gerçek mermi kullanılmadığını" iddia etti. Açıklamada, "Birden fazla uyarının ardından protestoculara değil, gemiye yönelik olmak üzere ölümcül olmayan yöntemler uyarı amacıyla kullanıldı" ifadeleri kullanıldı.

Filonun internet sitesine göre İsrail ordusu, müdahaleye Gazze kıyılarından yaklaşık 270 kilometre uzaklıkta başladı. Tekneler geçen hafta Türkiye'den hareket etmişti.

Kaynak: ANKA
