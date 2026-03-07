Haberler

İsrail ordusu ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürüyor

Güncelleme:
İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne hava ve topçu saldırıları gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre saldırılarda 636 kişi hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Yerel kaynaklara göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail Deniz Kuvvetleri ise Gazze kıyılarına rastgele ateş açtı; topçu birlikleri bölgeyi bombaladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatı bölgeleri de İsrail'in aralıklı topçu bombardımanına maruz kaldı.

Güneyde ise İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinin doğusunda anlaşmaya göre ordunun kontrolünde olan bölgelere hava saldırısı düzenledi.

İsrail Donanması, Han Yunus kıyılarına da ateş açtı. Topçu birlikleri kentin doğu bölgelerini bombaladı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 636 kişi hayatını kaybederken, 1704 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ramzi Mahmud
