İsrail, Gazze Şeridi'nde Kalıcı İşgal Planını Onayladı

İsrail, Gazze Şeridi'nde Kalıcı İşgal Planını Onayladı
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İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'nde işgali genişletme ve kalıcı hale getirme planını onayladı. Saldırılar sonucunda çok sayıda Filistinli hayatını kaybedip yaralandı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in, Gazze Şeridi'nde işgalin genişletilmesi ve kalıcı hale getirilmesi kapsamındaki saldırılara ilişkin yeni planları onayladığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, yeni plan kapsamında Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar genişletilecek.

Zamir'in İsrail ordusunun üst düzey komutanlarının katıldığı bir toplantıda Gazze Şeridi'ne yönelik yeni saldırı planlarını onayladığı aktarıldı.

Toplantıda, bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde meydana gelen ve 4 İsrail askerinin ölümü, 5 askerin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla ilgili olarak Genelkurmay Başkanı'na ilk soruşturma raporunun sunulduğu kaydedildi.

Bugün sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde girdikleri binaya yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 4 İsrail askeri ölmüş, 5'i ise yaralanmıştı.

-? ?Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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