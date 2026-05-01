Gazze’de İsrail saldırısı: 3 Filistinli öldü

GAZZE, 1 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli yerel kaynaklar ve görgü tanıklarının perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) bir at arabasını hedef aldığını ve saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Teşkilatı Sözcüsü Mahmud Basal, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 3 kişinin cansız bedenine ulaştığını ve çok sayıda yaralının çevredeki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

İsrail ordusu henüz sadırıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Kırılgan bir ateşkese rağmen gerilim sürerken, İsrail'in hava saldırıları ile insani yardım sevkiyatları ve askeri geri çekilme gibi temel maddelerin uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıklar devam ediyor.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin aynı gün erken saatlerde paylaştığı verilere göre, son 24 saatte bölgedeki hastanelere 2 Filistinlinin cansız bedeni ve 8 yaralı getirildi. Böylece 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 824'e, yaralı sayısı ise 2.316'ya yükseldi.

