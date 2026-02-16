Gazze'de 8 Filistinli Esir Serbest Bırakıldı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 8 Filistinli esirin daha serbest bırakıldığı bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, serbest bırakılan Filistinli esirleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan teslim alarak orta kesimdeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakletti.

Serbest bırakılan esirlerin aileleriyle temas kurmaları ve buluşmalarının sağlandığı belirtilirken, sağlık durumlarına ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

Daha önce serbest bırakılan Filistinli esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşıyor ve bu nedenle serbest bırakılıyor.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in gözaltı merkezleri ve hapishanelerinde 84 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, ölenlerin çoğunun Gazze Şeridi'nden alıkonulanlar olduğunu bildirmişti.

Filistinli Esirler Cemiyeti de daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını belirtmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında 13 Ekim 2025'te Gazze'de yaklaşık 1700 Filistinli esiri serbest bırakmıştı.

Filistinli kurumlarının 5 Şubat itibarıyla paylaştığı verilere göre, İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk olmak üzere 9 bin 300'den fazla Filistinli bulunuyor.